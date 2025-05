La periodista Mel Gadamo habló en LAM del escándalo en el que está envuelta Sofía Jujuy Jiménez, a quien acusa de haberse metido con quien en ese entonces era su pareja, el político Alex Campbell. “Me dio risa lo que dijo, es una historia que pasó hace un año y medio”, manifestó la comunicadora.

Entonces, la mujer contextualizó: “Ahora dice que no quiere marido y hace dos doritos atrás decía que es re Susanita. En el final de mi relación cuando ya no daba para más y mi ex insistía con intentarlo, tuvimos una reunión íntima en casa con abogados y había un teléfono que no paraba de sonar”.

“Literal fueron como tres llamadas seguidas y cuando agarro el teléfono vi que decía ‘Sofía Jujuy’, incluso pensé que era el mio, pero era el de mi exmarido, lo eché de mi casa a él y al abogado. Después veo esta publicación tan hipócrita...”, añadió indignada.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Mel Gadano (Fotos: Instagram @sofijuok y @melgadano)

Al final, Gadamo fue filosísima al referirse a la influencer: “¿De verdad no queres maridos o será que no te eligen? No va a poder desmentir que lo llamó, porque es verdad, no te hagas la samaritana porque no sos una santurrona”.

SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ SE DEFENDIÓ DE LOS DICHOS DE LA PERIODISTA QUE LA ACUSA DE ROBARLE SU MARIDO

Sofía Jujuy Jiménez se defendió en el programa de Ángel de Brito de los dichos de Mel Gadamo en su contra: “Nunca me imaginé tanto, ni que aparezca esta mujer diciendo esto, nos reíamos con mis amigas porque no lo podíamos creer”.

“¿No tuviste nada con Alex Campbell?" , indagó Santi Riva Roy y ella remarcó: “No, no lo conozco ni a él ni a ella, quiero saber de dónde salió esto, yo le pongo humor pero sé quien soy, hace 15 años trabajo en el medio, la gente me conoce”.

“¿No lo llamaste a las 8:30 horas de la noche?" , repreguntó y la influencer le contestó: “Mirá si lo voy a llamar, las ganas de Alex de que yo lo llame, después googleé para ver quién era, me fijé si me había escrito en Instagram y veo todo lo que me mandaba”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.