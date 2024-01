Sofía Jujuy Jiménez visitó Cortá por Lozano donde habló sobre su faceta artística, que retomó después de mucho tiempo, en la obra Permitidos y también se sometió a uno de los clásicos cuestionarios que hace Vero Lozano con mucho humor.

De esta manera, Jujuy dejó en claro que tomaría mate bien amargo, pero entre el edulcorante y los yuyos, se quedaría con la segunda opción y así llegó la siguiente pregunta por parte de la conductora: ¿Sin corpiño o sin bombacha?

“Sin corpiño”, atinó a decir Jujuy, pero Vero Lozano la mandó al frente de una manera única: “¿Ayer no fuiste sin bombacha?”, dijo, en referencia a que la modelo contó que este miércoles asistió al festejo del cumpleaños de un popular influencer.

QUÉ DIJO VERO LOZANO SOBRE LA DECISIÓN DE SOFI JUJUY DE IR A UN CUMPLEAÑOS SIN BOMBACHA

Jujuy estalló de risa y recordó: “Es que con la mudanza me olvidé. Puede pasar, pero no lo recomiendo”. “¿Pero fuiste al cumpleaños de Lizardo en conch…, sin bombacha? , quiso saber a toda costa Vero Lozano.

“Hacía el meneadito y me bajaba así”, explicó Jujuy haciendo mímica con las manos de que cubría su sector íntimo con las manos para que la minifalda de jean que estaba usando no deje ver de más. “Se te podía ver el peluche”, reaccionó Vero, haciendo reír aún más a Jujuy.

Así fue Jujuy vestida al cumpleaños de Lizardo Ponce (Foto: Instagram @sofijujuy)

“Es que, con la mudanza, yo hice todo con un camión, pero las bombachas las puse aparte. Dije ‘No quiero que me toquen mis bombachitas”. “Claro, a ver si alguna era de Juariu”, bromeó Lozano, en referencia a la revelación de su panelista sobre su dudosa higiene personal. “Claro, son prendas íntimas y entonces dije ‘De esto me ocupo yo’ y me lo dejé todo en el otro departamento, pero ya fue. Pero ahora ya tengo porque me lavé la anterior”, remató Jujuy.

