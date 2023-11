Sofía Jujuy Jiménez habló con Socios del Espectáculo del episodio que pasó con Horacio Cabak que volvió a reflotarse en los último días: “Para mí el tema se terminó”.

“Lo acomodé en mi vida como un aprendizaje enorme, de entender que no todas las personas somos iguales. Cada uno tiene su manera de trabajar”, agregó la influencer.

Tajante, la modelo remarcó: “Yo no estoy acostumbrada al maltrato, siempre me ocupo de generar buena onda, trabajo con el corazón, tengo 32 años, me queda muchísimo por aprender”.

CONTUNDENTE DECISIÓN DE SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ LUEGO DE QUE SE REAVIVARA LA POLÉMICA CON HORACIO CABAK

Sofía Jujuy Jiménez contó en diálogo con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich la decisión que tomó luego de que se reavivara la polémica con Horacio Cabak.

“Honestamente, la pasé muy mal en su momento. Hoy no quiero seguir revolviendo sobre un tema que para mí caducó, es impresionante el amor que recibo”, confesó.

Al final, Sofía sentenció: “Todos entienden la situación y saben cómo son las cosas, yo sé perfectamente lo que viví, lo mal que pasé y tengo clarísimo que no quiero volver a vivir algo similar”.