En 2021 Horacio Cabak y Sofía Jujuy compartieron un ciclo en América que no terminó en los mejores términos. El conductor estuvo como invitado en PH Podemos hablar y se refirió a la polémica tras ser tildado por la modelo de “maltratador”.

“Hubo una seguidilla de cosas que considero en las que fue muy injusta conmigo y el medio fue muy injusto conmigo”.

“Sí, me cancelaron”, señaló, luego de que la China Ainsa le preguntó si se había sentido cancelado luego de que trascienda el escándalo que se vivía en el programa. Allí contó la decisión que tomó. “Hace muchos años, que por cuestiones mías no hablo con compañeras de trabajo a solas. Yo quiero evitar permanentemente las pelotudeces”, aseguró.

“No soporto trabajar con pelotudeces alrededor. Entonces, cuando vos trabajar a solas con una persona, se transforma en ‘él me dijo yo le dije’ o ‘él me levantó el tono’. Entonces, yo quiero evitar siempre todo eso”, aseguró.

HORACIO CABAK SE DEFENDIÓ DE LAS ACUSACIONES DE SOFÍA JUJUY

“Aparte con toda esta política de cancelación con el ‘me dijo, me rozó’. Entonces, yo no estoy nunca a solas con alguna compañera de trabajo. Hace mucho tiempo. Es una decisión mía, personal”, contó el animador en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

Luego se refirió, sin nombrar a Jujuy, a lo que ocurrió con la influencer. “Todo lo hablo con la producción. Yo no soy nadie para decirle a un panelista que no me gusta lo que hace. Yo lo converso con el productor. Nunca te voy a tratar de corregir algo, sí voy a tratar de ayudarte, como lo intenté con esta compañera”, afirmó.

“Es una lástima, porque vos terminás guardándote cosas que a esa otra persona le podrían servir, por una cuestión de experiencia. Porque una cosa es, yo intentar de ayudarte a que vos hagas bien tu trabajo, porque tengo más oficio que vos y siento que lo podés hacer de una mejor forma, porque te va a servir, a que vos sientas que yo te quiero explicar algo porque yo la tengo más clara que vos”, señaló.

Finalmente, el conductor le puso nombre y se defendió de las acusaciones de Jujuy. “Hubo una seguidilla de cosas que considero en las qu fue muy injusta conmigo y el medio fue muy injusto conmigo. Yo tengo 30 años de laburo y nadie salió a decir ‘este tipo nunca tuvo un problema con nadie’”, cerró.