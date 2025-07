Yanina Latorre habló en Puro Show de las acusaciones a Marcelo Tinelli y su productora, LaFlia, sobre su tremendo cruce con Flor de la Ve y falta de pago de sueldos a empleados y a figuras del espectáculo como Luisa Albinoni, Flor Peña y su hijo.

“Las deudas de las que hablan son las del año pasado del Cantando, creo que Marcelo debería salir a dar la cara y contar qué pasó. Flor dio una información, si es real o no, o a medias como él dice, que lo explique”, expresó la panelista.

“¿Qué te pasaría a vos si te deben y vos ves que esa persona viaja por Europa y lo sube en redes?" ,le consultó el cronista y la conductora contestó: “Yo creo que él no tiene que ostentar, él es el dueño de la empresa junto con otros socios”.

Yanina Latorre habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Cuando vos firmas, firmas con LaFlia, no con Marcelo, pero él no debería mostrar tanto viaje porque hay gente que no cobró los sueldos y son laburantes”, remarcó contundente Yanina sobre la polémica.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LA INSINUACIÓN DE FLOR DE LA VE CON MARCELO TINELLI

Yanina Latorre opinó en diálogo con el programa de Pamptio y Matías Vázquez sobre la insinuación de Flor de la Ve en su programa de Canal 9 en medio de su descargo, en el que aseguró que ‘hizo muchas cosas’ con Marcelo Tinelli.

“Bueno, es feo, lo mismo para Marcelo y para ella, si vas a decir algo, decilo entero, no amenacen, porque estuvo mal él en subir el mensaje de Flor, porque él no le gusta que suban chats con él, pero si ella va a decir eso, que diga ‘me lo engrampé’”, comentó la panelista.

“¿Hicieron cosas?“, repreguntó el movilero y la conductora de Sálvese Quién Pueda cerró: ”No se, no tenía ni idea, sé de otras que no te voy a decir”.

