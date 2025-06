Luego de 10 horas de tensión en el Chateau Libertador donde se hicieron presente personal del SAME, policías y hasta una psicólologa para ver si lograban que Wanda Nara entregue sus hijas a Mauro Icardi, finalmente el futbolista se puso retirar con sus niñas a su casa.

En LAM mostraron imágenes del momento en el que Icardi estaba a bordo de su vehículo con sus niñas en el asiento de atrás, para dirigirse a su casa donde pasará unos días con las menores.

Minutos antes, se conoció que Wanda podría haber quedado detenida si no cumplía con el dictamente judicial que le permitía a Mauro estar con las pequeñas una semana.

UNA PSICÓLOGA LLEGÓ AL CHATEAU LIBERTADOR: BUSCARÍA NEGOCIAR CON WANDA NARA QUE ENTREGUE A SUS HIJAS

En medio de la expectativa por saber si Wanda Nara finalmente le entregará sus hijas a Mauro Icardi, a más de 8 horas de que comenzara el escándalo en el Chateau Libertador, una psicóloga (del Cuerpo único de Psicólogos) se hizo presente en el lugar con un objetivo especial.

“La psicóloga está terminando de pedir la autorización y es inminente su ingreso al Chateau. Veremos qué sucede en minutos nada más, una vez que ingrese esta mujer que, posiblemente, haga de negociadora para ver si Wanda desiste o no de entregar a las nenas”, relató el cronista de Sálvese Quien Pueda.

Tras escucharlo, Yanina Latorre intervino con más información: “Lo que me llega por parte del Ministerio de Seguridad es que el SAME puede evaluar y ver cómo está Wanda, pero no decide. Esta mujer, que entra ahora, es negociadora y además es la que puede determinar cómo está psicológicamente Wanda”.

Y el periodista cerró,en medio de este escándalodel que se hicieron eco todos los medios: “Ahí la recibe el jefe de seguridad del Chateau, es quien va a permitir el ingreso yla va a acompañar hasta el departamento donde está Wanda Nara con las nenas”.