Es un verdadero escándalo el que enfrenta Wanda Nara en el Chateau Libertador luego de que se vivieran más de 8 horas de tensión por no entregar a sus hijas a Mauro Icardi.

Y en medio de la polémica que despertó este caso, se filtró la frase que la policía (que se hizo presente en el lugar) le habría dicho a Wanda: “Entramos ahora, entregá los chicos o detenemos #LAM”, escribieron en la cuenta oficial de X (antes Twitter) @elejercitodelam.

En América Noticias dieron más detalles sobre este tema y mostraron el momento en el que llegaba el SAME al hogar de la conductora: “Aquí vemos gente del SAME. Acaban de estacionar la ambulancia sobre Avenida Libertador. Y atención con esta imagen, ahora está ingresando personal del SAME por la puerta principal del Chateau. Atención con esto porque escala. Hay que ver qué puede pasar”, relató el cronista del noticiero.

¡Un escándalo!

Foto: Captura de X (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

Ya son varias horas las que pasaron desde que Mauro Icardi se hizo presente en el Chateau Libertador, lugar donde vive su ex, Wanda Nara, para poder llevarse a sus hijas.

Y si bien los motivos por los que la empresaria no estaría dejando que sus niñas se vayan con el padre, en América Noticias mostraron el momento en el que llegaba el SAME a la casa de Wanda.

“Aquí vemos gente del SAME. Acaban de estacionar la ambulancia sobre Avenida Libertador. Y atención con esta imagen, ahora está ingresando personal del SAME por la puerta principal del Chateau. Atención con esto porque escala. Hay que ver qué puede pasar”, relató el cronista del noticiero.

Foto: Captura (América)

“Están marcándose en la puerta para poder ingresar y está viendo el jefe de seguridad del Chateau. Allá vemos también a Elba Marcovecchio (una de las abogadas de Icardi) con el jefe de seguridad de complejo. Esto empieza a escalar. Ya lleva ocho horas esta cuestión”, agregó.

Y Rolando Graña cerró: “Imaginate la escena traumática que van a vivir esas chicas si llegan a tirar la puerta abajo, entre la policía, porque la madre está desbordada y no quiere entregarlas. Esto es impedimento de contacto. Después, Wanda Nara deberá hacer frente un expediente por impedimento de contacto porque lleva ya ocho horas atrincherada no queriendo entregar las hijas”.