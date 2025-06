El “tic tac” que Mauro Icardi le imprime a sus storys de Johnny Depp se hizo realidad y el Ministerio Público Tutelar lo autorizó a reencontrarse con sus hijas con la presencia de la China Suáres, lo que hizo que Wanda Nara exprese su profunda indignación.

La medida judicial, emitida por el Juzgado Civil N.º 106, establece que el futbolista podrá estar con sus hijas durante siete días, desde este viernes 27 de junio hasta el viernes 4 de julio a las 11 de la mañana. Además, podrá llevarlas a su domicilio y compartir el espacio con sus mascotas.

La decisión no fue bien recibida por Wanda, quien respondió con un escrito cargado de críticas: "Sobre el particular, hago saber que lo sugerido no resulta acorde con las necesidades de las niñas”, escribió en uno de los párrafos de un descargo que envió al ciclo DDM.

QUÉ DIJO WANDA NARA DEL FALLO FAVORABLE A MAURO ICARDI

“Así lo considero, en conformidad con lo expresado por ellas mismas en numerosas oportunidades, así como también por los distintos médicos que se expidieron respecto de los ataques de pánico y el cuadro de angustia que presentaron las niñas los días 5 y 6 de junio", leyó Santiago Sposato.

Wanda también criticó con dureza al Ministerio Público Tutelar. “Lo manifestado por mis hijas, por los directivos del colegio y, cuanto menos, por cinco maestros de la institución escolar, no concuerda con las expresiones volcadas por el profesional del MPT“, escribió.

La empresaria destacó además que "el ataque de pánico que fue diagnosticado ha llevado a que sean las niñas quienes expresaran […] su necesidad de sentirse en el entorno de seguridad que, según han manifestado, les brinda recibir a su padre en la vivienda que habitan junto a sus hermanos".

Por último, concluyó: “La férrea negativa seguida de los cuadros de angustia que presentan […] son lo que me han llevado a buscar una alternativa que se ajuste a las necesidades de las niñas".

