Lo que comenzó como un fuerte cruce de opiniones en el debate de Gran Hermano terminó con un escandalosa pelea entre Eliana Guercio y Virginia Demo en A la Barabrossa.

Todo comenzó cuando Gastón Trezeguet mandó al frente a la exparticipante del reality de Telefe al revelar qué actitud tuvo con él horas atrás: “Virginia, mandarme 50 audios es muy agresivo, bajá un cambio”, lanzó.

Fue entonces que Virginia tomó la palabra y se mostró muy molesta al aire: “No, Gastón, ¿Sabes qué pasa? Estoy con mi papá en terapia intensiva. Me dijeron que eran dos minutos. No puedo escuchar audios y todo. Yo sé los audios que te mandé, sacalos los al aire. Yo soy una persona que cuando me quieren dibujar las cosas y cambiar lo que realmente pasó, contesto y tengo una efusividad para hablar. No me pasa nada”.

Tras escucharla, Eliana intervino, picante: “Ahora entendemos un poquito más las agresiones. Virginia, ¿no te acordás las barbaridades que me dijiste en off anoche? Es un horror las cosas que me dijiste. Una cosa es contestar con altura y otra cosa son las barbaridades que me dijiste. Me dijiste ‘sos muy mala persona’”.

“Yo no soy agresiva. ¿En serio querés hablar de lo que dijimos en off? Voy a ver a mi papá que está en terapia intensiva”, cerró Virginia, quien decidió cortar sorpresivame la llamada sin despedirse del equipo.

ELIANA GUERCIO REVELÓ EN QUÉ PARTICULAR CARRERA SE ANOTÓ

Eliana Guercio, panelista que volvió a ponerse en el centro de la escena gracias a su picante análisis de Gran Hermano, reveló que se anotó en una particular carrera.

Luego de haber formado de uno de los realities favoritos de la televisión, Bake Off Argentina, esa experiencia la incentivó a profesionalizarse en algo que le encanta hacer... ¡cocinar!

“El 14 de marzo arranco a estudiar para ser una cocinera profesional en el IAG. Me anoté y si bien hay on line, yo voy a ir presencial a las clases", expresó en el pase de A la Barbarossa con Ariel en su salsa. Y cerró, en febrero pasado: “Me anoté en la carrera de profesional gastronómico y estoy feliz”.