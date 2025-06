Luego de dar varias pistas sobre el enigmático que presentaron en LAM, Ángel de Brito sorprendió al dar a conocer una noticia que tiene como protagonista a uno de los exparticipantes de Gran Hermano 2023: Emma Vich.

“Estoy hablando nada más y nada menos de Emma Vich, el exparticipante de Gran Hermano que le fue infiel a su marido”, expresó el conductor del programa de América, en referencia al supuesto engaño del joven a su marido, Nicolás Suárez Refrancore.

“Tenemos pruebas. Es con un pibe 10 años más chico que él y se llama Santiago. Parece que ‘se lo está empomando’ a Emma Vich y el marido, Nico, se está enterando acá, por nosotros”, agregó, picante.

“Este es Santiago que, evidentemente, quiere ser famoso a full. Es de Misiones, es estudiante de psicología y modelo; y tiene 21 años. Se los presentó un conocido en común y alguien los cag… porque subieron estos video s a ‘Mejores amigos’ (de Instagram). Esto está chequeado”.

FUERTE CRÍTICA DE FLOR DE LA VE A EMMA VICH POR ABANDONAR EL VIVO DEL PROGRAMA DE YUYITO GONZÁLEZ

Flor de la Ve habló en Intrusos de la tensa situación que protagonizó Emma Vich (en agosto de 2024) luego de abandonar en pleno vivo el programa de Yuyito González, Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) y fue crítica con su actitud.

Es que el exparticipante de Gran Hermano 2023 se levantó y se fue enojado por las preguntas que le hicieron sobre su vida privada con su pareja y la conductora de Intrusos comentó: “Hay muchas cosas que hay que aprender, la educación nunca está demás”.

“Muchas veces te preguntan cosas incómodas y uno ve de qué manera puede salir elegantemente. O la próxima cuando te llaman les decis ‘mirá, no voy porque me trataron así...’ o cuando termina la nota comentas ‘yo no vine a hablar de esto’”, analizó y luego cerró:“Le mandamos un beso a Yuyito”.