Cuando Emmanuel Vich abandonó en vivo los estudios de Empezar el Día (Lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) dejó desconcertada a Yuyito González, y a una semana del incómodo momento que pasó, el exfinalista de Gran Hermano 2023 explicó su intempestiva reacción.

“Habíamos pactado a hacer una cosa, pero los panelistas arrancaron por otro lado”, comentó el ahora cantante en una nota con Intrusos.

Acto seguido admitió: “Era un tema del cual no quería hablar”.

“Estaban mintiéndole en la cara a mi marido, me estaban mintiendo a mí”, argumentó.

LA SOBERBIA DECLARACIÓN DE EMMANUEL VICH DE GRAN HERMANO 2023

“Yo estoy para otras cosas”, soltó el subcampeón de Gran Hermano 2023 con aires de divo.

El momento en que Emma Vich se fue de Empezar el Día.

“No tenía ganas de que me rompan las bo…, había ido de la mejor onda, estaba con fiebre”, blanqueó.

Por último, Emma Vich cerró: “Yo sé que no es excusa ni nada. Yo prefiero ir y no fallarle. Porque se les cae una persona del piso del móvil… ¡Y de he hecho, me fui!”.