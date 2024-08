Emma Vich estuvo en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) este viernes pero sorprendió a todos al levantarse y abandonar la entrevista en pleno vivo.

Yuyito González quedó impactada con la reacción del ex Gran Hermano luego de que sus panelistas, Facundo Ventura, Santiago Riva Roy y Nai Awada, le hicieran preguntas sobre su vida privada.

“Se enojó porque Facu Ventura le preguntó si está casado o no con Nico, su pareja”, aclaró Riva Roy a este medio luego del polémico momento que vivieron en el estudio de grabación.

ASÍ FUE EL TENSO MOMENTO EN QUE EMMA VICH SE FUE DE EMPEZAR EL DÍA

A poco de empezar la entrevista, Emma Vich se fue del programa matutino de Ciudad Magazine luego de que los panelistas le hicieran preguntas sobre su relación con su pareja.

“¿Tienen ganas de casarse?”, le preguntó Facundo Ventura y el ex Gran Hermano le contestó sorprendido: “Pero ya estamos casados”.

“Yo la otra vez le pregunté a Nico y me dijo que no estaban casados”, le explicó el hijo de Luis Ventura y él dijo indignado: “¿Cómo te dijo que no estamos casados?”.

“Pude haber entendido mal”, aclaró el panelista de Empezar el Día y Nico le respondió: “No me preguntaste eso”. Tras este tenso momento, Emma dijo ‘bueno, vamos’, y se fue el vivo.

