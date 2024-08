Yuyito González recordó en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) su pasado como vedette y las cirugías estéticas: “En el 2004 me agarró la locura de las operaciones”.

“Porque ya saben cómo trabajaba, con una tanga nada más... era una exigencia que yo misma me imponía, ningún productor me pedía nada, me agarró ese vicio y adicción a hacerme cirugías, fue una locura”, confesó la pareja de Javier Milei.

Yuyito González en Empezar el Día.

Al final, la conductora aclaró: “No es contra de nadie, a mí nadie me obligaba, era mi cabeza. Soy fan de la estética, me encanta, no me voy a operar más pero en la medida que me pueda hacer cosas estéticas sin quirófano me voy a hacer”.

ASEGURAN QUE JAVIER MILEI LE PIDIÓ A FÁTIMA FLOREZ QUE NO LO IMITE MÁS

Tartu reveló en el programa de América que conduce junto a Sabrina Rojas que Javier Milei le habría pedido a Fátima Florez que no lo imite más.

“Parece que hubo un llamado en el que él le dijo ‘no me imites más’ porque no lo hizo en Uruguay y tampoco en Las Vegas”, dijo el periodista.

