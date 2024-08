Yuyito González puso fin a los rumores sobre una supuesta crisis en su relación con el político Javier Milei.

En su propio programa “Empezar el Día” (de lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine), Yuyito fue clara y contundente al abordar las especulaciones que circulaban.

Foto: Instagram (@yuyitogonzalezok) Por: Fabiana Lopez

“Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros”, afirmó González, desmintiendo así cualquier malentendido sobre su situación actual.

La conductora aseguró que su relación es sólida y que están comprometidos para toda la vida.

YUYITO GONZÁLEZ LES MANDÓ UN BESITO A LOS HATERS DE SU RELACIÓN CON JAVIER MILEI

González también aprovechó para enviar un mensaje a quienes propagan rumores: “Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo”.

Para cerrar el tema con humor, González añadió: “Este escote ya saben a quién se lo dedico. Me distraje con el escote”.

Con estas palabras, la conductora reafirmó su compromiso con Milei y despidió los rumores con una nota de ligereza.