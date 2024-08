Sabrina Rojas habló en Pasó en América sobre la diferencia de edad entre Yuyito González y Javier Milei, quienes blanquearon su romance tras los rumores.

“Yuyito es mucho mayor que él, ¿no?”, preguntó en el ida y vuelta de la conductora con su compañero Tartu, quien detalló: “Sí, diez años”.

Sabrina Rojas en Pasó en América.

“¡Ah, mirá qué come pendejos, le gustan los chicos jóvenes! Muy bien, come carne fresca, me encanta”, reaccionó la actriz en televisión.

ASEGURAN QUE JAVIER MILEI LE PIDIÓ A FÁTIMA FLOREZ QUE NO LO IMITE MÁS

Tartu reveló en el programa de América que conduce junto a Sabrina Rojas que Javier Milei le habría pedido a Fátima Florez que no lo imite más.

“Parece que hubo un llamado en el que él le dijo ‘no me imites más’ porque no lo hizo en Uruguay y tampoco en Las Vegas”, dijo el periodista.

