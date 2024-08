Flor de la Ve habló en Intrusos de la tensa situación que protagonizó el viernes por la mañana Emma Vich luego de abandonar en pleno vivo el programa de Yuyito González, Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) y fue crítica con su actitud.

Es que el exparticipante de Gran Hermano 2023 se levantó y se fue enojado por las preguntas que le hicieron sobre su vida privada con su pareja y la conductora de Intrusos comentó: “Hay muchas cosas que hay que aprender, la educación nunca está demás”.

Flor de la Ve en Intrusos.

“Muchas veces te preguntan cosas incómodas y uno ve de qué manera puede salir elegantemente. O la próxima cuando te llaman les decis ‘mirá, no voy porque me trataron así...’ o cuando termina la nota comentas ‘yo no vine a hablar de esto’”, analizó y luego cerró: “Le mandamos un beso a Yuyito”.

Emma Vich se fue de Empezar el Día.

PICANTE ANÁLISIS DE JOSEFINA POUSO SOBRE EMMA VICH TRAS ABANDONAR EMPEZAR EL DÍA EN VIVO

Josefina Pouso cuestionó la actitud de Emma Vich por abandonar el programa de Ciudad Magazine en pleno vivo y no dudó en recordar la amistad que tenía con Furia en la casa de Gran Hermano.

“¿De quién es mejor amigo él?... De Furia, entonces se maneja como ella, se creen mil y no los conoce nadie. Es un irrespetuoso”, expresó indignada la panelista de América.

