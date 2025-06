Luego de ver las primeras imágenes del dramático rescate a Cristian Fredes, el participante que había estado en Cuestión de Peso 12 años atrás, en el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece mostraron el momento en el que Sergio Verón iba a buscar al hombre para ser trasladado a la clínica.

“Cristian, querido, tanto tiempo. La idea es trasladarte, es llevarte a la clínica y que quedes internado allá. Eso es lo que te venimos a proponer, y preguntarte si estás de acuerdo o no”, se lo escuchó decir al preparador físico.

Fue entonces que Cristian aceptó hacer un nuevo cambio en su vida: “Estoy de acuerdo. Me quiero poner mejor. A la noche intnto no dormirme porque no sé si me voy a despertar. La verdad es que no se puede vivir así”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, muy movilizado: “Esto me pasa hace más de 3 años. Me falta el almanaque para ir tachando los días y así hasta el final. En este estado, es jugar a la ruleta rusa”.

CRISTIAN FREDES DE CUESTIÓN DE PESO TUVO QUE SER RESCATADO POR BOMBEROS: PESA MÁS DE 300 KILOS

Fue un momento de enorme tensión y preocupación la que se vivió en el piso de Cuestión de Peso luego de ver las imágenes de Cristian Fredes, el exparticipante que estuvo en el programa más de 10 años atrás y que ahora debió ser rescatado por bomberos.

El exconcursante tenía 26 años y pesaba 210 kilos cuando el público lo pudo conocer en 2012 y fue en el ciclo que conduce Mario Massaccesi por eltrece que mostraron imágenes de aquella época con la palabra del joven.

Minutos más tarde, Sergio Verón no pudo evitar conmoverse al hablar de la drámatica escena que se vio al aire donde se puede observar a varias personas sacando a Cristian en una camilla para trasladarlo a la clínica.

Foto: Captura (eltrece)

“Cristian ya está en la clínica. Por suerte pudimos llegar a tiempo, es una persona muy querida por nosotros, que conocemos de hace muchos años”, aseguró el preparador físico.

Y cerró, muy sensibilizado: “Yo fui ayer a la casa y él estaba muy mal. Cristian hoy está por arriba de los 300 kilos. Hablamos con la clínica, con bomberos, con policía, con defensa civil del municipio de Merlo, de Núñez. Cristian ya está en la clínica, por suerte”.