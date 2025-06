Luego de haber pasado al aire una nota que dio Carolina “Pampita” Ardohain, en Implacables aseguraron que la modelo se sometió a un retoque estético en el último tiempo.

“Yo no me voy a sumar a los comentarios de mis cuatro columnistas, con toda la gente que está en el control, que dicen que le ven la cara rara (a Pampita). Yo, como de acá no veo, la veo como siempre. Pero dicen que está rara”, comenzó diciendo Susana Roccasalvo en el programa que conduce por elnueve.

Tras escucharla, Fabiana Araujo tomó la palabra y brindó más información sobre este tema: “Se hizo un rinomodelación”, detalló sobre el procedimiento que no requiere de una cirugía, ni de muchos cuidados posoperatorios.

Y cerró: “Te hacen un rellenito en la nariz para que parezca más derechita y para levantar la punta”.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

ASEGURAN QUE ROBERTO GARCÍA MORITÁN ESTÁ DE NOVIO HACE DOS MESES TRAS SEPARARSE DE PAMPITA

Fue una verdadera bomba la que tiró Yanina Latorre en su programa Sálvese Quien Pueda en el cierre de la semana, luego de asegurar que Roberto García Moritán estaría nuevamente en pareja tras separarse de Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tiene a su pequeña Ana.

“Roberto García Moritán está de novio hace un mes y medio o dos, y ya se muestran, van a eventos, van juntos a comer a casas de amigos, la vieron en el edificio de él, los vecinos los ven todo el tiempo, con Priscila Crivocapich”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de América.

“Tuvo su primer marido, que era un empresario, se llama Leandro y era uno de los directivos de Multitalent. Después se separó de él hace muchos años. Estuvo de novia con el Rifle Varela y con el político, Martín Menem”.