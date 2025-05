En los últimos tiempos circularon versiones que vinculaban a Carolina “Pampita” Ardohain con el futbolista Enzo Fernández. Según trascendidos, ambos se habrían encontrado en Londres cuando estaban solteros, lo que alimentó la sospecha de un posible affaire.

Consultada por un cronista de Viviana en Vivo (eltrece), la modelo no esquivó el tema. “Caro, se te vinculó con Enzo Fernández, que cuando estabas soltera y él estaba soltero, tuviste un encuentro”, le plantearon. Pampita fue tajante: “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos”, se defendió.

Al ser interrogada sobre si se siguen mutuamente en redes sociales, respondió con naturalidad: “Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”.

Pampita en Londres: la foto que inició los rumores de romance con Enzo Fernández (Foto: Instagram @pampitaoficial)

PAMPITA DESMIENTE UN SUPUESTO AFFAIRE CON ENZO: “NUNCA LO VI”

Además, la conductora fue más allá y analizó el posible origen del rumor, que se dio en el programa Gossip (Net TV). “Si hubiera tenido un affaire lo diría porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo. Así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”, explicó.

Sobre ese viaje, Pampita detalló: “Viajé por trabajo a Londres con una agencia de turismo, en un recorrido por París, Londres y Edimburgo. Fui con una amiga, Estefi (Novillo), y Martín (Pepa) me vino a visitar un fin de semana”, detalló.

Finalmente, Pampita cerró contundente: “No me hace gracia obviamente porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. (...) Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida. Y nunca vi en mi vida ningún jugador de fútbol. Jamás”.

