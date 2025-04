Pasados siete meses desde que Pampita blanqueó su separación definitiva de Roberto García Moritán, la versión de que el político le fue infiel a la modelo fue reflotada por Evelyn von Brocke en la cara del padre de Anita (3) y desencadenó un incómodo momento en vivo.

“Hice la aclaración del por qué estuve alejado de los medios durante un tiempo. Y ese porqué está principalmente dividido en los aspectos que me interesa hablar de mi vida y los aspectos donde no me interesa absolutamente nada hablar de mi vida”, enfatizó indignado.

Luego continuó: “Yo creo que la persona con la que tienen que tener esa conversación, si les interesa tanto, es con Caro. Ella será la que el día de mañana me juzgue como padre, como marido, como amante”.

Roberto García Moritán explotó indignado en Mujeres Argentinas.

“Lo que Evelyn puedan pensar de mí como marido, no me importa absolutamente nada. Lo que ustedes puedan pensar de mí como funcionario público, sí”, diferenció las esferas privadas de las públicas.

Evelyn von Brocke desafió a Roberto García Moritán en vivo. (Foto: Mujeres Argentinas)

Y cuando Evelyn insistía en que era “lo que me contaron de tu vida las protagonistas”, en referencia a los supuestos cuernos que le metía a Pampita, el economista explotó: “Si tienen alguna referencia con respecto a mi vida privada, yo les recomendaría para que tengan mejor respuesta que lo hablen con Caro directamente”.

“No hay que proyectar las historias propias en relación a las ajenas, y el pasado solo tiene que servir para que nos proyecte un futuro mucho mejor para todos. Todos hemos aprendido nuestros errores y cada uno habrá pagado las consecuencias (...) Le digo perdón a quien tiene que pedírselos y las historias terminan ahí”, cerró filoso.

ASÍ ARRANCÓ EL ESCÁNDALO DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN EN MUJERES ARGENTINAS

“¿Tenés algo para decir en concreto?“, desafío Moritán a Von Brocke en Mujeres Argentinas.

“¿Por qué te resistís tal vez al tema de la infidelidad cuando sí existió?“, lanzó la panelista.

Pampita en el desfile de Puli Demaría (Foto: Movilpress).

Moritán: -¿Tenés algo para decir?

Von Brocke: -Tengo un montón para decirte.

Moritán: -¿Querés decir algo?

Von Brocke: -Pero lo puedo llegar a decir fuera de cámara porque tengo mucho respeto por tu vida.

Moritán: -No sé cuál es la intención del comentario...

En ese momento, María Belén Ludueña reprochó en vivo a su colega aduciendo que “suena extorsionador” el relato de Evelyn: “No me gusta, yo soy pro familia”.