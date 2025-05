Luego de que Wanda Nara viajara a Milán para la audiencia por su divocio de Mauro Icardi, quien también deberá estar presente, Yanina Latorre sorprendió al opinar de la expareja.

Todo comenzó cuando Majo Martino recordó la importancia de la fecha actual: “Hoy se cumplirían 11 años desde que se casó Wanda Nara con Mauro Icardi. Así que hoy es el aniversario”, reveló la panelista de Sálvese Quien Pueda.

Tras escucharla, la conductora intervino: “Yo quiero saber mañana cuando llegue Icardi (a la audiencia), ¿dónde va a esperar la China? ¿En el café de la esquina?”, indagó. A lo que Majo respondió sin dudar: “¡La China (Suárez, pareja de Icardi) no lo deja solo a Mauro ni loca estando Wanda en la misma ciudad!”.

“¿Se puede ser tan insegura?”, agregó Yanina. Y cerró, picante: “Para mí, si Mauro y Wanda quedan solos en Milán, terminan pernoctando”.

FUERTE SINCERICIDIO DE YANINA LATORRE SOBRE POR QUÉ NO QUIERE A LA CHINA SUÁREZ

Luego del fuerte cruce que mantuvo con Eugenia “la China” Suárez en las redes sociales, Yanina Latorre reveló qué es lo que no le gusta de la actriz y cantante.

“La responsabilidad es siempre del hombre o de la mujer que se busca un amante y destruye”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce América, después de ver un compilado de los escándalos de Eugenia y su historial amoroso.

“La responsabilidad es del infiel. Pero hay una cuestión que se llama principios, moralidad. No hay un libro, pero hay una cosa que son buenas costumbres”, agregó.

Y cerró, sincera: “Ella lo que tiene… porque me preguntan ‘¿por qué no la querés?’. Es porque no la veo humana, no la veo empática. O sea, es una minaque para agredirmeme dice ‘cornuda’. El escándalo es ella en persona”.