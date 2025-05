Luego de las repercusiones que despertó el viaje de Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi a Turquía (con los hijos de ella), Nicolás Cabré se convirtió en noticia por las tremendas críticas que recibió en las redes.

El actor, que tiene a Rufina con la China, no estuvo ajeno a las noticias sobre su ex con su actual pareja y los usuarios no dudaron en dejar su fuerte opinión en su muro: “¿Cómo puede ser que presten a los hijos para exponerlos?“, ”¿Te parece bien que todo el mundo esté opinando gratuitamente de tu hija?" y “La madre de tu hija dando otro espectáculo lamentable”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

Días atrás, Eugenia había decidido responder las consultas de sus seguidores y fue contundente al hablar del vínculo que tienen sus niños (también tiene a Magnolia y Amancio con Benjamín Vicuña) con Icardi: “Vos entendés que Mauro no es el papá de tus hijos, ¿no?“, fue una de las preguntas que le hicieron llegar. A lo que la actriz y cantante se mostró firme con su respuesta en Instagram Stories: ”Obvio. Las que no lo entienden son ustedes. Mis hijos tienen a sus papás, gracias a Dios“.

“Tus hijos le dicen ‘papá’ a Mauro”, fue otro de los interrogantes. Y la China cerró, sin dejar lugar a las especulaciones: “Obvio que no”.

IVANA ICARDI OPINÓ DEL NOVIAZGO DE SU HERMANO CON LA CHINA SUÁREZ Y DIPARÓ SIN FILTRO CONTRA WANDA NARA

Una vez más, Ivana Icardi respondió las consultas de sus seguidores y no le esquivó a las preguntas sobre la historia de amor que su hermano Mauro comenzó con Eugenia “la China” Suárez. Además, disparó sin filtro contra su exnuera, Wanda Nara.

“Hola, Ivana. ¿Vas a conocer a la China? Ella le hace muy bien a tu hermano", fue el comentario que le hizo llegar un usuario. A lo que Ivana se sinceró en Instagram Stories: “Todo a su tiempo. Ya lo resumo aquí porque hay miles de preguntas sobre esto”, comenezó diciendo.

“Claro que tengo ganas de conocerla, ella ya lo sabe. Y sí, le está haciendo MUY bien”, agregó, dejando en claro sus deseos de estar cara a cara con la actriz y cantante.

Asimismo, en el mismo posteo, la hermana del futbolista fue a fondo contra Wanda: “Siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás, era de tristeza e incomodidad”, lanzó.

Y cerró, sin vueltas: “Me alegro que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que ha vivido todos estos meses, no se lo deseo a nadie”.

