Recién llegado a Buenos Aires desde el Festival de Cannes, Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la catarata de críticas que cosechó la China Suárez por viajar a Turquía con sus hijos, Magnolia y Amancio, para acompañar a Mauro Icardi en el partido que le dio un nuevo campeonato al Galatasaray.

Las imágenes de la actriz, ocupando el mismo lugar que supo tener Wanda Nara, escoltada por sus niños recorrieron el mundo y el actor chileno dejó en claro que no está de acuerdo con la enorme exposición que están teniendo los menores.

EL CONTUNDENTE RECLAMO DE BENJAMÍN VICUÑA A CHINA SUÁREZ

“¿Cómo te cae todo lo que está pasando en las redes con la China, Mauro y tus hijos?”, le preguntó el notero de Intrusos Alfonso Oliva a Benjamín.

Y Vicuña respondió con seriedad: “Trato de no estar tan al tanto. Hay mucha información. Hay cosas que están buenas y otras que no. Yo sé cuál es la interna y me da tanta vergüenza estar hablando de estas cosas domésticas, de permisos, de viajes, de la vida familiar y cómo uno se arregla. Pero se habla, se conversa y se preserva los chicos”.

Consultado por el desubicado comentario que hizo el presunto abogado de Wanda Nara sobre su hijo Amancio, Benjamín Vicuña contestó: “Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Se dicen barbaridades. Debería haber gente para controlar ese nivel de pelotudez que dicen, sobre todo sobre los niños. Lo de ese señor (Guillermo López) en particular, ya está”.

Sobre la idea de que su expareja se instale en Turquía con Mauro Icardi y se lleve a sus hijos, el actor fue tajante: “No, ninguna posibilidad”.

