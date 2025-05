Jorge Rial le respondió con todo a Mauro Icardi en Argenzuela y también la ligó la China Suárez.

El futbolista agredió al conductor al caer en una fake news. “Acá de joda con la que supuestamente dejé en mi casa, con ‘los pibes’ para ir a festejar. Dale huevo duro, dedicate a ser buen padre que dejaste mucho que desear para andar dando opiniones. Abrazo George y compañía... seguimos de festejos”, escribió Mauro Icardi, tras leer una declaración que le adjudicaron a Rial ¡y era falsa!

QUÉ DIJO JORGE RIAL DEL GOLPE BAJO QUE LE DIO MAURO ICARDI

“Boludo, chequeá. Entiendo que están enojados. Si hay algo en este mundo que me chupa un huevo en este mundo, es el problema de ellos. Sé que se pelearon muy fuerte con Yanina”, dijo Jorge Rial en Argenzuela.

“Icardi tranquilo, si te tengo que decir algo te lo digo, pero no me interesas vos, ni el quilombo, ni la China... Me parece una pelotudez”, continuó.

“Mauro, chequeá primero. Si me querés pedir disculpas te las voy a aceptar, sino me voy a meter en la pelea y yo soy más pesado que todos los que están acá, y soy hombre, hay cosas que se arreglan de otra manera, no con la palabra”.

“Tranquilizate y preparate para cuando la China Suárez te cuernee, falta poco. Cuando vengas a llorar nosotros te vamos a abrazar y te vamos a decir ‘pobrecito’”, finalizó Jorge Rial, picante y desafiante con Mauro Icardi.

QUÉ DIJO RIAL DE LOS PICANTES MENSAJES DE CHINA SUÁREZ A YANINA LATORRE

“Ayer los dos estaban con un nivel intelectual digno de ellos dos… En vez de estar garchando con Icardi... Está al pedo”, dijo Rial sobre la China Suárez, mientras su compañero radial leía el picante cruce de mensajes con Yanina Latorre.

“El nivel intelectual de la China no lo había leído”, agregó Jorge, filoso.

Y cerró el tema: “Yo caí en la volteada. Él leyó una publicación mía inexistente. Yo no borro ningún tweet. No me interesa el conflicto. Se ve que estaban enojados de una manera agresiva”.

