Pese a las advertencias del abogado de China Suárez a Yanina Latorre para que deje de difamar y dañar la imagen de la actriz, la conductora de Sálvese quien pueda fue por más y reveló el polémico accionar que habría llevado a cabo Eugenia para conseguir el protagónico de una película.

“Ayer las redes la mataron. Yo todo lo que cuento me lo contó Wanda o una fuente. Hoy no sáben la cantidad de cosas que recibí en contra de la China. Gente del medio: actrices, actores, directores, periodistas”, dijo Yanina en América.

Acto seguido contó una escandalosa versión que recibió sobre la actriz y dejó a todo el equipo de SQP impactado.

Foto: captura de pantalla de América, SQP.

YANINA LATORRE CONTÓ QUE CHINA SUÁREZ LE MANDÓ UNA FOTO DESNUDA A UN DIRECTOR

“Un director de cine, que no voy a dar el nombre porque está casado y no voy a decir la película para que no se den cuenta quien es, estaba por hacer una película muy buena que, de hecho, tuvo mucha repercusión, y ella hizo el casting. Quería ser la protagonista”, comenzó diciendo Yanina.

Picante, Latorre continuó el relato: “Ella públicamente ya había contado que iba a hacer esta película. Él es un director muy conocido. Pero el casting se estaba tardando y además de ella se hablaba de otra actriz”.

“Ella se cortó el pelo, porque para esa película necesitaba el pelo corto, y le manda una foto en conch... con el pelo corto y le dice ‘para nuestra peli’”, aseguró Yanina Latorre sin potencial y con vehemencia.

Foto: Instagram de China Suárez.

“Lo estaba intentando seducir”, acotó Federico Popgold. Y la conductora asintió: “Exacto. Fue un ‘te estoy dando todo’. Se lo quería garchar”.

“Pero ¿saben lo que le dijo el tipo? ‘Vos no te das cuenta que yo acabo de ser padre’. Y no hizo la película”, agregó Latorre.

Y finalizó: “Si vos le preguntás, ella dice que se bajó de esa película por otro proyecto. Esto me lo contó el tipo en primera persona”.

Foto: Instagram de China Suárez.

