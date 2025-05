En medio de los fuertes descargos que hicieron Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi en las redes sociales, en LAM dieron a conocer una captura de una conversación que habría mantenido el futbolista con un amigo y que dejaría al descubierto los primeros roces con su pareja.

En la imagen que publicaron en la cuenta de Instagram @elejercitodelam, se ve a Mauro pidiéndole un favor a un amigo cercano para evadir a su pareja.

“Amigo, vos que no sos futbolista, y creo que puedo confiar en vos, ¿conocés a mi abogada, Elba?“, se pudo leer, en referencia a Elba Marcovecchio, una de las letradas que representa a Icardi.

Fue entonces que del otro lado respondieron: “De nombre, sí, pero nunca hablé con ella. ¿Pasó algo?“, fue la pregunta que apareció en el chat. Y Mauro sorprendió con sus palabras: ”No, no. Pero seguramente si le escribís por Instagram, te va a responder“.

“Decile que me hice un Instagram privado que saben muy pocos. Me lo creé con otro celular porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda”, siguió, dejando en claro la actitud que reprocaría de su novia. Y cerró: “Si te contesta Elba, avisame y te paso el Instagram así me habla ahí. Decile que quiero hablar de algo personal”.

DEMOLEDOR REVÉS JUDICIAL CONTRA MAURO ICARDI

Luego del fuerte descargo que hizo Mauro Icardi en sus redes sociales, en pleno litigio judicial con Wanda Nara por las dos hijas que tienen en común, se conoció el duro revés judicial que recibió el futbolista.

Así lo dio a conocer Guido Záffora en El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América: “Me acaba de llegar una información, que viene del lado de Wanda, de por qué habría estallado Mauro Icardi”, lanzó el panelista en vivo.

“La Justicia acaba de intimar a Mauro Icardi para pagar los ocho meses de alimento que debe. La Cámara le dijo que tiene que pagar eso”, agregó. Y cerró, contundente: “Y el tema es, ¿cuál es la sanción si no paga? Que Mauro no pueda volver a salir del país. Es una demanda penal y civil, y bueno, acá se viene otra guerra”.