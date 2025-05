Los gestos de Benjamín Vicuña al referirse a los últimos escándalos de la China Suárez con Mauro Icardi, Wanda Nara o Yanina Latorre fueron elocuentes, y por más que moderó sus palabras, el padre de los hijos menores de la actriz fue categórico y conciso.

“La verdad es que trato de no estar tan al tanto, porque hay mucha información, cosas que están buenas, otras que no. Yo sé cuál es la interna. Me da tanta vergüenza tener que hablar de cosas domésticas, como permisos, viajes, vida familiar, cómo uno se arregla. Tener que estar como dando explicaciones es rarísimo”, comenzó el actor recién llegado del Festival Internacional de Cine de Cannes.

“Siempre se conversa y preserva a los chicos, que es lo más importante”, enfatizó en una nota con Intrusos.

Benjamín Vicuña fue entrevistado por Intrusos. Foto: captura América TV

Vicuña, tajante con el socio del abogado de Wanda Nara

“Los niños no deben estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Quizá debería haber entes para poder controlar ese nivel de pelotudez que se dice o que puedan llegar a comentar sobre niños”.

La China Suárez se pronunció contra el supuesto abogado de Wanda Nara. Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

En cuanto al supuesto comentario del socio del abogado de Wanda Nara contra uno de sus hijos aclaró: “No quiero ni saber, porque ya no sé. De verdad, te digo, tómenlo con todo el amor del mundo. Ya uno no sabe lo que es fake, lo que es real, lo que no es real”.

“Tengo que tratar de entender que esa piedra, o ese comentario, no tengo que darle validez. Entonces, que ustedes le estén dando un lugar muy grande a esto...”, continuó.

Qué dijo Vicuña sobre que la China Suárez se lleve a sus hijos a vivir a Turquía

“¿Te molesta que haya tanta exposición de parte de Eugenia con los chicos?“, indagó el periodista.

“Son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que sí, que me parece que están de más. Pero eso también se habla en privado. Y no voy a estar ocupando ni usando un programa de televisión para decir lo que me molesta. Se hablará en privado. Pero la verdad que es difícil”.

La China y Mauro Icardi en el estadio del Galatasaray (Foto: Instagram @skyspor_tr)

Y cuando le mencionaron las fotos de sus hijos con la camiseta de Galatasaray, Vicuña se encogió de hombros y reaccionó: “No sé si es necesario”.

Al final, el periodista le preguntó por la versión que indica que la actriz podría instalarse en Estambul junto a Mauro Icardi: “Si la China se va a Turquía a vivir y se lleva a los nenes, estarías de acuerdo o no?”. Sin rodeos, Vicuña fue contundente: “No, ninguna posibilidad”.