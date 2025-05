Fiel usuaria a las redes sociales, Wanda Nara compartió una postal de su intimidad adentro de su vehículo. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para sus seguidores.

En la imagen que la empresaria subió a Instagram Stories se ve su brazo agarrando el volante de su auto donde se ven varios tatuajes inspirados en lo que fue su historia de amor con el padre de sus dos niñas, Mauro Icardi.

En uno de ellos, se aprecia el famoso león con el que se identifica a Mauro en el Galatasaray, el equipo en el que se desempeña en Turquía, una cruz y el nombre ‘Mauro’ con un corazón abajo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Como era de esperarse, las especulaciones sobre si esta imagen fue difundida para hacer enojar a Eugenia “la China” Suárez, la actual pareja del futbolista, no tardaron en llegar.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

POR QUÉ A MAURO ICARDI NO LE CORRESPONDERÍA LA MITAD DE LA NUEVA CASA QUE COMPRÓ WANDA NARA

A poco de que Wanda Nara deslizara en las redes sociales que se compró una nueva mansión, en Intrusos revelaron el motivo por el que Mauro Icardi no tendría ningún derecho sobre la nueva adquisición de su ex.

“¿Por qué no le correspondería a Mauro la mitad de esa casa?”, indagó Karina Iavícoli en vivo. A lo que Paula Varela detalló en el ciclo de América.: “Me contaron que hoy, Icardi se asesoró por un escribano”.

“Escribano que, en otro momento, asesoró a Wanda. Como ellos, es de público y notorio conocimiento, que están separados desde el mes de diciembre porque lo han dicho y porque lo han expuesto, además de que se han mostrado con nuevas parejas y Mauro se ha mostrado sin propiedades porque Wanda lo echó de todos los lugares, necesitaba sí o sí ir a buscar un lugar para vivir”, agregó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y cerró, tajante: “Entonces, para la Justicia, si bien no está firmado el divorcio porque es en Italia, no le corresponde a partir de ahora,que se hace todo de público conocimiento esta separación mediática, la mitad de los bienes. Esto está visto por un escribano público, me dijeron”.