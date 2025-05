Lejos de que los tremendos posteos que publicó en las redes sociales quedaran en el pasado, Mauro Icardi redobló la apuesta y dio que hablar al anunciar que irá por la custodia de las dos hijas que tiene con Wanda Nara.

“1.30 horas de la madrugada en Turquía y acá esperando la llamada de mis hijas como acordamos con el MPT. Ninguna revinculación, por si no saben los periodistas mediocres que hablan del caso. El vínculo siempre estuvo y está presentado en el expediente. La supuesta revinculación es el capricho de la madre que quiere alejar a mis hijas… pero falta poco… tic, tac”, comenzó diciendo el futbolista en un extensa publicación que subió a Instagram Stories.

“Por lo visto, el Dr. Payarola decide si las niñas quieren hablar o no. Perdón, Dr. no… recuerden que no tiene matrícula. Cómo le dolieron los posteos, ¿no? Bueno, así hace 6 meses estamos. Desobedecen órdenes de un juez, desobedecen las órdenes de una psicóloga del ministerio público que se encarga de la salud mental de mis hijas, desobedecen órdenes de un defensor de menores”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

“Espero que la sanción a este individuo y la progenitora por parte de la Justicia, sea como corresponde. Y no vengan llorando después en los programitas de chimentos y victimizándose. Como anticipé hace unos meses, ¡voy por todo y contra todos! ¿Van a seguir haciendo falsas denuncias? ¿Amenazando? ¿Dando notas en portales faranduleros?”, siguió.

Mauro Icardi: “Como anticipé hace unos meses, ¡voy por todo y contra todos! ¿Van a seguir haciendo falsas denuncias? ¿Amenazando? ¿Dando notas en portales faranduleros? Yo voy por la TENENCIA de mis hijas“.

Y cerró, picante: “Yo voy por la TENENCIA de mis hijas, ¡y quiero ver a los moralistas y tan buenos padres y madres cuando las niñas estén a salvo y felices, qué discurso van a inventar! Otra noche más sin hablar con mis hijas, otra noche más que le siguen quemando la cabeza, ¡las siguen obligando a declarar mentiras y barbaridades a niñas de 10 y 8 años! Como bien dije ayer, ¡estos individuos deplorables son los que defienden a mis hijas! ¡Qué vergüenza!”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

ASEGURAN QUE MAURO ICARDI SE CREÓ OTRA CUENTA DE INSTAGRAM PARA EVADIR A LA CHINA SUÁREZ

En medio de los fuertes descargos que hicieron Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi en las redes sociales, en LAM dieron a conocer una captura de una conversación que habría mantenido el futbolista con un amigo y que dejaría al descubierto los primeros roces con su pareja.

En la imagen que publicaron en la cuenta de Instagram @elejercitodelam, se ve a Mauro pidiéndole un favor a un amigo cercano para evadir a su pareja.

“Amigo, vos que no sos futbolista, y creo que puedo confiar en vos, ¿conocés a mi abogada, Elba?“, se pudo leer, en referencia a Elba Marcovecchio, una de las letradas que representa a Icardi.

Foto: Instagram (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

Fue entonces que del otro lado respondieron: “De nombre, sí, pero nunca hablé con ella. ¿Pasó algo?“, fue la pregunta que apareció en el chat. Y Mauro sorprendió con sus palabras: ”No, no. Pero seguramente si le escribís por Instagram, te va a responder“.

“Decile que me hice un Instagram privado que saben muy pocos. Me lo creé con otro celular porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda”, siguió, dejando en claro la actitud que reprocaría de su novia. Y cerró: “Si te contesta Elba, avisame y te paso el Instagram así me habla ahí. Decile que quiero hablar de algo personal”.

