La China Suárez le habría hecho un duro reclamo al director de una revista según informó Yanina Latorre en SQP. La conductora de América leyó lo que la actriz le habría dicho al hombre en contra de Wanda Nara.

“Me escribió todo el mundo y me escribió también el director de una revista que era íntimo amigo de ella. Hace poco esa revista hizo una tapa de Wanda”, explicó la panelista sobre el escándalo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

Entonces, la mamá de Lola y Dieguito Latorre detalló: “Tengo los chats que le mandó, los leo. Él me dice a mí ‘hace un mes me re cagó a puteadas porque en mi revista hice una tapa con Wanda, me dijo que era un traidor’”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“‘Me dijo que era un traidor y que ella no olvidaba, muy psiquiátrica vengadora. Se supone que éramos amigos y enloqueció, me dijo, yo no olvido, o estás terminado o no’”, leyó la supuesta conversación de Eugenia en contra de la mediática.

POR QUÉ MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ SE APURARÍAN A PASAR POR EL REGISTRO CIVIL

Carlos Monti informó en Mediodia Bien Arriba (Tv Pública) que la China Suárez y Mauro Icardi habrían hecho la unión convivencial y explicó por qué se apurarían por pasar por el registro civil.

“La unión convivencial está confirmadísima”, dijo el conductor y sobre el matrimonio por civil contó: “No habrá fiesta”. El periodista además explicó la razón principal por la que Icardi y la China Suárez firmaron la unión convencial.

“Es para que el juez esté impedido de excluir a María Eugenia de la casa cuando Icardi se vincule con las dos hijas que tuvo con Wanda Nara”, dijo el Monti.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquíy seguí las instrucciones para activar las notificaciones.