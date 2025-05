Militta Bora protagonizó un tenso momento al aire con Matías Vázquez mientras la entrevistaban por el problema que estaría atravesando.

La cantante habló en Puro Show sobre la posesión satánica que se habría apoderado de ella y acusó al conductor de “mala persona”.

“Militta me escuchás un poquito, por favor... en febrero me escribió de Colombia diciendo la expareja de tu actual pareja, ella me dijo que vos la acusabas de haberte hecho un hechizo o brujería y que recibió amenazas tuyas y te denunció, ¿ella tiene algo que ver con lo que te pasa?" , le preguntó Matías.

Matías Vázquez y Militta Bora se cruzaron en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Sí, pero yo hablé con ella después, hablamos tranquilas, ella entendió, porque en la desesperación pensé que fue ella porque había tenido problemas con él”, explicó por su parte y cuando vio la imagen de la denuncia en su contra reaccionó: “¿Qué es eso? No entiendo, ¿podemos hablar de mí y sacar gente que no tiene nada que ver? Me parece una falta de respeto".

La denuncia en contra de Militta Bora (Foto: captura de eltrece).

“Te estoy hablando de un tema de salud y vos metés gente... lo estás haciendo de mala fé”, agregó y Vázquez explicó: " No, esta persona se comunicó conmigo y me dijo ‘aclará que yo no tengo nada que ver’, entondes te pregunto lo que pasó, ahora que lo aclaraste está perfecto”.

ASÍ FUE EL MOMENTO DEL CRUCE DE MILITTA BORA CON MATÍAS VÁZQUEZ

“Igual te quiero decir una cosa... Dios está viendo lo que vos estas haciendo, es muy malo, y te lo va a hacer pagar. Hablé con ella y no tengo por qué darte explicaciones, yo igual ya sé que vos sos mala gente, me acuerdo la entrevista y no te importa nada”, le dijo Militta Bora.

Por su parte, Matías Vázquez le contestó: “¿Por qué decis eso? Yo te entrevistaba en su momento cuando vos salías a decir un montón de cosas, mala gente no soy, soy muy buena persona y no voy a darte explicaciones a vos”.

Matías Vázquez y Militta Bora se cruzaron en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Me pareció de mal gusto lo que hiciste ahora, estoy hablando yo que soy la entrevistada”, siguió la cantante y el conductor remarcó: “Nos quedan 30 segundos para terminar el programa, te agradecemos esta salida”.

“Militta podemos arreglar para seguir charlando mañana, se nos termina el programa, Mati es buena gente, te hizo una pregunta”, interrumpió Pampito y al final Militta reconoció: “Mati, perdón, es verdad, yo me enojé”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.