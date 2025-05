En las últimas horas, Militta Bora despertó preocupación en las redes al compartir un extenso descargo haciendo un pedido especial a sus seguidores y que encendió todas las alarmas sobre su salud.

“Quiero hacer un pedido a la comunidad. Por favor, estoy con un problema de salud muy grave, mortal, aparentemente irreversible, resistiendo hace un año y medio cotidianamente”, comenzó diciendo la cantante en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“Desde lo médico, no tiene solución, de ninguna rama, y me inhabilita vivir normalmente hace un año y medio. Es agonizante físicamente y psíquicamente, es un daño espiritual aunque rece, esté súper positiva, haga todo bien, deporte y todo normal”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@milittabora) Por: Fabiana Lopez

Y cerró, a flor de piel: “Estoy esperando un milagro. Ya busqué en todos lados, pido por favor que me puedan ayudar. Pedir en todas las iglesias que puedan realizar 40 misas con la intención de liberación de este daño, curación y oraciones de la religión de cada uno, por favor. Gracias por todos sus mensajes, quiero volver a vivir libre de todo mal y sanar”.

MILITTA BORA ESTALLÓ DE BRONCA PORQUE LE PREGUNTARON POR DANIEL OSVALDO Y CHANO CHARPENTIER

A Militta Bora no le cayó nada bien que le mencionaran a Daniel Osvaldo, mucho menos a Chano Charpentier, y reaccionó de forma inusitada al escuchar sus nombres.

"Chicos, me rompe las pe… Pasaron mil años y tuve 20.000 novios. Es como que les pregunte de algo de hace 10 años. No es que tuve una familia o me casé. Fue uno más en el río…", protestó Militta (en marzo de 2022) en Socios del Espectáculo cuando Paula Varela le consutló si Osvaldo le había escrito por su participación en El Hotel de los Famosos.

Entonces, Karina Iavícoli indagó a Milita Bora sobre “cómo terminó su relación con Chano“, y la invitada perdió la paciencia: “Yo vine acá a hablar del Hotel”, enfatizó. Y cerró, visiblemente molesta: “Si quieren hablar de temas personales les paso el teléfono de mis abogados”.