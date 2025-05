Militta Bora contó en diálogo con Santiago Riva Roy para LAM cómo se dio cuenta que estaría poseída, los estudios que se realizó y cómo es el proceso de exorcismo para sanarse definitivamente.

“Estas cosas existen, hace un año,antes de irme a Ámsterdam, yo ya me había empezado a sentir mal, tenía mucho cansancio. Empecé a sentir como cosas oscuras en la cabeza, estaba disociada, descompuesta, con escalofríos, sensaciones horribles que no eran un ataque de pánico", detalló.

Entonces, la mediática relató: “Así empezó,después empecé a estar ida completamente y a tener una presión en la cabeza muy fuerte, siento frío en el cuerpo, como si alguien me ahorcara, siento cuchillos en el cuerpo, viendo todo borroso, como si no fuese otro día, como si me hubiesen sepultado y como si no fuera real".

“Le dije a mi mamá ‘me estoy muriendo’, mi médica de Argentina me mandó a hacer una resonancia detectables tumorales, llamé a un equipo de psiquiatras porque capaz que son alucinaciones, tendré esquisofrenia, psicosis...”, confesó que analizó.

Hacia el final, la cantante aclaró: “No consumí drogras, casi que ni tomé alcohol, me habían dado antidepresivos fuertes era como si tomara agua... me hicieron mil estudios en todo el cuerpo y el cerebro en los mejores lugares de Argentina y no había nada”.

MILITTA BORA HABLÓ SINCERA SOBRE SU RECUPERACIÓN

En su relato, Militta Bora explicó cómo será su recuperación: “Gabriele Amorth, sacerdote italiano, fue el último gran exorcista del Vaticano, en cada país hay uno asignado, el papa Francisco lo organizó; si sos católico hay que reconocer la obra del demonio, hay cosas que son demoníacas”.

“Estuve en Roma, ahora estoy con un equipo de liberación, también con un exorcista acá. El malestar que yo tengo, tanto físico como psíquico, es inhabilitante e inaguantable. Esto no tiene solución", expresó angustiada.

Entre lágrimas, la mediática dijo: “Voy a tener que hacer una eutanasia, prefiero donar mis órganos a una persona que sea libre de esto y pueda ser feliz. Estoy desesperada y no puedo entender el nivel de maldad que existe en la gente, sentí el deseo de morir, eso se llama magia negra satánica con pactos satánicos“.

