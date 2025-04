Luego de que todas las denuncias de Viviana Canosa se hicieran eco en todos los medios, Flor de la Ve sorprendió al recordar un doloroso momento que vivió con su colega años atrás.

"Marcelo Polino había escrito un libro y en una parte contó que, en una gira, los dos ‘meábamos de parados en un tarro’. A mí me dolió muchísimo y muchos lo tomaron como una pelea mediática. No era una pelea mediática, él me estaba agrediendo, estaba agrediendo mi sexualidad y mi identidad de género”, comenzó diciendo Flor al aire, tal como lo reprodujeron en A la Barbarossa.

“En ese momento, le hacen una entrevista a Viviana Canosa que decide opinar sobre el tema y lo hace de una manera jocosa y dice ‘a mí me divierte porque son dos tipos peléandose’. Ese día me hizo un clic en la cabeza y dije ’yo esto no lo voy a permitir’”, agregó. Y cerró, visiblemente movilizada: “Que hable de mí, de esa manera, ¿no lo hizo para lastimar?, ¿no lo hizo para herir? Después, ella me vino a pedir disculpas en los premios Martín Fierro”.

LIZY TAGLIANI SUFRIÓ UN PERCANCE DE SALUD TRAS LAS GRAVES ACUSACIONES DE VIVIANA CANOSA

Luego de que Viviana Canosa destrozara a Lizy Tagliani y revelara en detalle lo que sufrió cuando eran amigas (entre varias cosas, aseguró que le robó plata y se portó muy mal con ella), Laura Ubfal sorprendió al hablar de este tema.

“Hoy escuché a Guido Záffora que dijo que cuando Lizy se enteró (de todo lo que dijo Viviana Canosa) se descompuso”, lanzó la panelista de LAM.

“Cuando Lizy escuchó y empezó a ver los videos, se sintió mal”, agregó. Y cerró: “Y viste que en ese video (que hizo en respuesta a lo que dijo la conductora de Viviana en vivo) sale como temblando, ese que dice que son todas mentiras”.