Lizy Tagliani habló con la prensa en la mañana de este martes al mismo tiempo que Viviana Canosa ratificaba la denuncia en Comodoro Py tras las fuertes acusaciones que hizo en su contra en televisión.

“Yo nunca abusé de un menor, nunca robé, todo lo que dicen lo van a tener que demostrar, no pertezco a ninguna lista de nada, nunca tuve nada que ver con la trata, ni con las cosas que se me acusan, de ningún tipo, sobre todo con la de los menores”, comenzó diciendo.

Súper enojada, la conductora que junto a su marido, Sebastián Nebot, adoptaron un niño, manifestó: “Justo a tres o cuatro días de que esté por salir el juicio de adopción de mi nene... si vos sabes que yo soy pedófila, ¿por qué no denuncias cuando te enteras que voy a adoptar?" .

Lizy Tagliani habló con la prensa (Foto: captura de eltrece).

“¿Permitiste que un juez, psicólogos y la gente que va a tu casa para ver cómo vivis, que te estudia, que averiguan antecedentes, me den una criatura? Ponele que cagué a toda esa gente y que los pude engañar, y vos sabés esto... tendrías que haber denunciado el primer día que llevé una solicitud para adoptar, no ahora“, agregó contundente.

En medio de las preguntas que los periodistas le hacían, la humorista remarcó: “¿Osea que mi hijo estuvo corriendo riesgo durante estos seis, siete meses en mi casa? ¿Alguien lo sabía y nadie hizo nada? La verdad es que no voy a parar".

Juan Manuel Dragani y Viviana Canosa. (Foto: Puro Show)

“Si la justicia argentina no me da la respuesta que yo necesito, voy a ir hasta la corte interamericana de los derechos humanos, pero te lo juro por la memoria de mi mamá y por el orgullo que va a sentir mi hijo de mí, que yo voy a sentar precedente con estas mierdas que se dicen”, advirtió Lizy.

Hacia el final, Tagliani expresó: “Quieren instalar que por que soy travesti me drogo, o soy pedófilo, o chorra. Nunca en mi puta vida me drogué. Y la verdad, tengo una tristeza, una bronca, pero quiero estar tranquila porque quiero ir hasta las últimas consecuencias, sea como sea. Y me apena muchísimo, pero no me importa nada”.

QUÉ DIJO LIZY TAGLIANI SOBRE SU FUTURO LABORAL EN MEDIO DE LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA

En su descargo en diálogo con la prensa, Lizy Tagliani dejó en claro cómo seguirá su futuro laboral en medio de las acusaciones en su contra: "Así, tenga que quedarme en la calle pidiendo, golpeando casa a casa para morfar, no voy a parar hasta que se sepa la verdad”.

“No soy chorra, no soy abusadora de menores, nunca me drogué, nunca vendí drogas, no tengo un antecedente penal, no soy nada de eso. Voy a seguir con todos los trabajos porque, por suerte, la gente que me contrata confía en mí y la gente también”.

Lizy Tagliani habló con la prensa (Foto: captura de eltrece).

“Y todo eso van a tener que pagar por la mierda que están tratando de decir de mí. Yo soy una forra, yo puedo tener humor negro, decir cualquier barbaridad, reírme de mi propia vida, de ser travesti, bigotuda y todo. Pero no soy nada que tenga que ver con un tipo de delito. Quien me acusó del delito va a tener que demostrar de qué está hablando”, remarcó.

Lizy dejó en claro que así se vea afectada laboralmente, irá hasta las últimas consecuencias: “No me afecta en nada, y si me afecta laboralmente, me chupa un huevo. Pero no voy a parar. El domingo voy a estar en La Peña y en todos mis trabajos. Gracias”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.