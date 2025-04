Esta semana en Intrusos, Marcela Tauro revivió su conflicto con Lizy Tagliani a raíz de una serie de mensajes que la conductora de La Peña de Morfi le envió al ex de la periodista, Martín Bisio, ni bien se separó de la periodista.

Marcela, que esta semana estrena Infama por América, reconoció que “le molestó que le escribiera por Instagram a mi pareja”. “Él me contó que le había escrito Lizy. Primero Lizy dijo que no se acordaba, después lo admitió, y no se comunicó conmigo para pedir perdón”, reveló.

Desde LAM fueron a buscar a Lizy para que responda estas declaraciones, y la conductora reaccionó: “¡Ah!, empieza infama, ¿o no?”, dijo con ironía. “Le mando un beso. Que la rompa, porque la verdad que está hace tanto trabajando… Se lo re merece. Y cuando se cargó intrusos, la rompió. Lo llevó re bien”, reconoció Tagliani.

Marcela Tauro y Lizy Tagliani (Foto: Captura América - Instagram /lizytagliani)

QUÉ DIJO LIZY TAGLIANI SOBRE LAS ACUSACIONES DE “ROBA NOVIOS” DE MARCELA TAURO

“Para mí ya terminó el tema. Ya le hablé a Marcela, le mandé un mensaje a ella, le mandé un mensaje a él, expliqué en su momento que no pasó nada. No tengo nada para decir”, se defendió Lizy. “No pasó nada de los mensajes (…) siempre fui muy respetuosa”, agregó.

Tras aludir “al momento que pasaba con su pareja” sobre las causas de la acusación de “roba novios”, Lizy pidió que Tauro muestre los mensajes “así sabe de qué está hablando”. “Si lo quiere hablar, lo puede hablar las veces que quiera porque es algo que sintió ella”, acotó.

Marcela Tauro y Lizy Tagliani (Foto: Captura América - Instagram /lizytagliani)

Además, la conductora recordó cuando se acercó a Tauro en una entrega de los Martín Fierro a saludarla. “Claro. Fui porque se lo re merece. Para mí es una súper trabajadora, re buena compañera. Yo trabajé con ella en La 100, con Santi del Moro, y la pasamos bárbaro”, recordó.

Finalmente, Lizy remarcó que permanecerá impasible ante esta cuestión. “No me voy a meter, me da igual. Lo único que me preocupaba era el tema de mi marido y sobre todo ahora que estoy con el tema de la adopción”, cerró.

