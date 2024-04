Tras el escándalo que se desató cuando en LAM revelaron que Lizy Tagliani le envió un mensaje al ex de Marcela Tauro a minutos de enterarse de su separación de la periodista, ahora la conductora de La peña de Morfi decidió romper el silencio tras varios días.

En una entrevista con LAM, Lizy confesó que se siente “súper bien”. “Gracias a Dios ayer lo superé”, manifestó la conductora, y agregó: “Fue difícil, imagínate que él (Sebastián, su marido) no tiene nada que ver con este medio, pero ayer se lo tomó con humor”.

Cuando el notero Alejandro Castelo le dijo que Marela Tauro se tomaría un café con ella, Lizy reaccionó con un “Ojalá”. “No tengo problema que sea sola, o en reunión, lo que sea”, agregó Tagliani, aunque más adelante puso una condición.

QUÉ CONDICIÓNPUSO LIZY TAGLIANI PARA TOMARSE JUN CAFÉ CON MARCELA TAURO

Antes los infinitos intentos de Castelo por convencerla de que cuente por qué le envió el mensaje a Martín Bisio, el ex de Tauro, Lizy decidió involucrase más en la entrevista y optó por decir que ella “no juzga” a la ex pareja.

“Yo no juzgo para nada. A ninguno de los dos. Pero, bueno, no es mi visión, nada más”, señaló, y el notero le hizo notar otra vez que Tauro “un café de última se tomaría”. “Me dice que ahora no lo quiere, pero un café de última se tomaría, pero como que está dolida ella”, le agregó el cronista.

Se supo el motivo por el que Marcela Tauro está enojada con Lizy Tagliani: los detalles de la traición

“Bueno, son sus tiempos y lo que ella decía para mí está bien”, dijo Lizy, que aprovechó la ocasión para desmentir que haya conflicto con la producción del programa y que hasta invitaría a Marcela. “Me parece que debería ser más privado, pero no tengo ningún problema donde sea. Estoy dispuesta al diálogo”, afirmó.

“Lo que más me angustia no es mi conciencia, en absoluto, pero sí me genera mucha culpa sentir que alguien se haya lastimado por mí, porque yo sé lo que es sentirse herida por un montón de razones (…) desde chica. Entonces me molesta ver a otra persona sufrir (..) y encima que piense que es responsabilidad mía, peor”, cerró Lizy.

