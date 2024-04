Luego de que se desatara la “guerra” menos pensada entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani tras conocer que la humorista le habría escrito a quien fue la pareja de la panelista de Intrusos, Martín Bisio, la periodista fue contundente con su opinión.

“Yo tengo clarísimo todo. (Lizy) actuó mal. Yo tengo otros valores y lo respeto. Por ahí exageré al decir que fue un puñal por la espalda”, comenzó diciendo Tauro en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Foto: Captura (América)

“La verdad, tampoco me importa tanto. No me gustó. Chau y a otro tema”, agregó. Y cerró, sin filtro, dejando en claro que su vínculo con Lizy ya no tendría vuelta atrás: “No la tendría en mi lista de mis amigos”.

MARCELA TAURO CONTÓ CÓMO ES SU RELACIÓN ACTUAL CON SU EX MARTÍN BISIO, TRAS EL ESCÁNDALO CON LIZY TAGLIANI

En agosto de 2023, Marcela Tauro contó que los casi 8 años de amor con Martín Bisio llegaron a su final, en total armonía. Sin embargo, esta semana salió a la luz que Lizy Tagliani le envió un comprometedor mensaje a quien era el novio de Tauro y ardió Troya.

Tras acusar a la humorista y actual conductora de La Peña de Morfi de “desleal”, Marcela definió cómo es su relación actual con Martín tras el conflicto con Tagliani.

Para ilustrar el gran vínculo que mantiene con Bisio, Tauro contó en Intrusos que se siguen viendo y que, incluso, fueron juntos al casamiento del productor Fernando Colombo estando separados. En ese evento, la periodista se encontró con Tagliani y evitó hablar del mensaje que le mandó a Martín “porque no era el momento”.