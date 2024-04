Marcela Tauro habló a fondo en Intrusos sobre el conflicto que estalló con Lizy Tagliani por su expareja, Martín Bisio: “Mi expareja la está pasando mal”.

“Hace ocho meses pasé por dos duelos, la muerte de mi mamá y mi separación y, aún separada, Martín vino a acompañar en el peor momento”, contextualizó.

Luego, la panelista continuó: “Entonces es obvio que voy a seguir teniendo relación con esa persona, es parte de mi familia. Después de todo esto él se va de viaje y vuelve”.

Marcela Tauro habló en Intrusos.

“Cuando vuelve me dice ‘tengo que contarte algo’ y me muestra los mensajes de Lizy; me dijo ‘tené cuidado, porque vos confiás en mucha gente y mirá esto’”, relató.

MARCELA TAURO CONTÓ CÓMO REACCIONÓ CUANDO VIO LOS MENSAJES DE LIZY TAGLIANI A SU EX

Marcela Tauro contó en el programa de América cómo reaccionó cuando vio los mensajes de Lizy Tagliani a su expareja: “Me quedé helada”.

“Ahí entendí por qué no me invitó a su casamiento y un montón de cosas por que yo me llevaba bien con ella. Yo se lo agradecí a él, para mí él actuó de súper buena fé”, dijo Tauro.