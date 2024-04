El escándalo que se desató este lunes luego de que se revelara que Lizy Tagliani le escribió un mensaje al ex de Marcela Tauro, Martín Bisio, con claras intenciones de conquistarlo y que éste se lo mostró a la panelista de Intrusos fue un verdadero baldazo de agua fría para los fans de la humorista.

Si a esto se le agrega que todo ocurrió el día en que falleció la mamá de Marcela, el escándalo alcanza un nivel tal que la producción de La peña de Morfi está más que preocupada, tal como lo reveló Ángel de Brito, que consiguió una copia del mensaje que la conductora le envió a Tauro a modo de disculpas.

Marcela Tauro estuvo 7 años en pareja con Martín Bisio. (Foto: instagram/_marcelatauro)

En este sentido, el conductor decidió leer al aire el mensaje, tras hablar al aire con Tauro y enterarse de que este miércoles la periodista va a “mostrar todo” lo referente a esta pelea en los medios en los que trabaja o bien en sus redes sociales.

Leé más:

Lizy Tagliani rompió el silencio tras la polémica con Marcela Tauro por su novio: “No me contestó”

QUÉ DICE EL MENSAJE QUE LIZY LE ENVIÓ AL EX DE MARCELA TAURO

“Hola Hermosa. Todos me preguntan de una puñalada de si me quise levantar a Martín. Creo que he sido siempre muy respetuosa con él. Es más, siempre que hablé con Martín, lo pensé como tu pareja, y siempre estuviste en nuestras charlas para vernos y todo”, leyó Ángel.

“Me enteré de que estaban separados en el casamiento de Fer, cuando te hice la broma con Fede Hoffmann”, agregó De Brito, aclarando que se trata de un productor de Por el mundo”, agregó De Brito, que antes de leer el siguiente párrafo aseguró que “Tauro la acribillará en Intrusos porque esto le parecía muy frío el texto”.

“Sea lo que sea, te quiero pedir disculpas porque has sido buena compañera conmigo, más allá de que sienta que nada de eso pasó. Te mando un beso enorme”, cerró el conductor, mientars una de sus panelistas preguntaba: “Si no pasó, ¿por qué le pediría disculpas?”.

Leé más:

Revelaron por qué Marcela Tauro no puede ni ver a Lizy Tagliani: “Dijo que la cruzaba y la mataba”