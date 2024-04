La Peña de Morfi es un programa de televisión argentino en formato magazine, que fusiona música, cocina, entrevistas, diversión y humor, con importantes invitados y transmitido por Telefe. Este domingo 7 de abril a las 12 hs. vuelve al canal.

En esta nueva temporada, los roles que ocupaban Jesica Cirio y Jey Mammon serán reemplazados por Lizy Tagliani y Diego Leuco en la conducción.

La casa de la música reabre sus puertas para darle la bienvenida a los artistas más queridos, con shows en vivo y entrevistas inolvidables.

En el primer programa, vienen a inaugurar La Peña invitados increíbles: Luck Ra, el artista del momento trae lo mejor del cuarteto; La K’onga junto a Nahuel Pennisi, para poner a todos a bailar; Luciano Pereyra, un amigo de la casa que regresa con sus grandes éxitos; y Los 4 de Córdoba, en un emotivo homenaje por sus 55 años de trayectoria. Además, una entrevista imperdible de la mano de Las Trillizas de Oro, y la visita de lujo de Nancy Dupláa.

Y este año por primera vez se suma El Stream de La Peña con Eleonora Pérez Caressi, Rodrigo Cascón y Mariale Mroue. En vivo en Streams Telefe por YouTube, Twitch, Instagram y TikTok, para vivir de cerca todo lo que sucede en La Peña, de la mano de expertos en música y gastronomía.

Una nueva temporada de La Peña de Morfi que promete mucha diversión para disfrutar en familia y con amigos. Además, las recetas más deliciosas de la mano de Santiago Georgini, y todo el humor con Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz para hacer del domingo una verdadera fiesta. El deporte con Ariel Rodríguez, y las canciones más lindas de la mano del trío Dos Más Uno.

QUÉ DIJO JEY MAMMÓN SOBRE LIZY TAGLIANI COMO SU REEMPLAZO EN LA PEÑA DE MORFI

“A veces hay que dejar pasar el tiempo”, aconsejó el humorista, y luego contó que Lizy le escribió ni bien le elevaron la propuesta de La peña. “Yo quiero hablar de una persona que vos nombraste, Lizy Tagliani”, señaló, antes de referirse a su personalidad.

“Ella es una persona hermosa que yo respeto y admiro profundamente. Lizy me escribió el otro día y me dijo ‘Yo quiero que sepas que yo me voy a hacer cargo de La peña’”, reveló Jey, pidiendo disculpas a Tagliani por sacar esta comunicación a la luz.

LAS FOTOS DEL LANZAMIENTO DE LA NUEVA TEMPORADA DE LA PEÑA DE MORFI

Foto: Gentileza Prensa

Foto: Gentileza Prensa

Foto: Gentileza Prensa

Foto: Gentileza Prensa

Foto: Gentileza Prensa

Foto: Gentileza Prensa

Foto: Gentileza Prensa

Foto: Gentileza Prensa

Foto: Gentileza Prensa

Foto: Gentileza Prensa

Foto: Gentileza Prensa