Nadie jamás hubiera imaginado que Marcela Tauro y Lizy Tagliani podrían haber protagonizado un escándalo mediático, y menos por un hombre, pero es lo que sucedió y la conductora de La Peña de Morfi rompió el silencio.

“Obviamente le mandé un mensaje a Marcela”, arrancó Lizy en una nota con Socios del Espectáculo.

Entonces, admitió que Tauro “todavía no le contestó” y desconoció el motivo de la bronca: “No sé a qué hacer referencia en qué pudo haber sido”.

Aunque aclaró cómo eran los diálogos que mantenía con Martín Bisio, la pareja de la periodista: “Vi ahí que por ahí podía ser unos mensajes de Martín. O sea, yo todas las conversaciones que tuve con Martín las tuve charlando como novio de Marcela”.

Ahí descartó que haya intentado seducir al empresario rosarino el mismo día en que Tauro había anunciado en la radio que estaban separados: “Creo que siempre fui muy respetuosa. No sé si en algún momento habría hecho alguna pavada de las mías, pero no. No, no creo porque él no da lugar al chiste”.

EL GESTO DE LIZY TAGLIANI A MARCELA TAURO

“Me gustaría saber en qué la pude haber lastimado”, afirmó con desconcertada y con pesar.

Ahí, Lizy halagó a Tauro: “Ella ha sido muy buena conmigo desde mucho antes, desde que tenía la peluquería en Montevideo y Santa Fe. O sea, no somos amigas, pero realmente sería una guachada de mi parte hacer una cosa así”.

Al final, Lizy Tagliani rechazó haber querido levantarse al novio de Marcela Tauro: “No tuve intención, o sea, no creo que haya existido nada de eso”.