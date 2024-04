En agosto de 2023, Marcela Tauro contó que los casi 8 años de amor con Martín Bisio llegaron a su final, en total armonía.

Sin embargo, esta semana salió a la luz que Lizy Tagliani le envió un comprometedor mensaje a quien era el novio de Tauro y ardió Troya.

Tras acusar a la humorista y actual conductora de La Peña de Morfi de “desleal”, Marcela definió cómo es su relación actual con Martín tras el conflicto con Tagliani.

Para ilustrar el gran vínculo que mantiene con Bisio, Tauro contó en Intrusos que se siguen viendo y que, incluso, fueron juntos al casamiento del productor Fernando Colombo estando separados. En ese evento, la periodista se encontró con Tagliani y evitó hablar del mensaje que le mandó a Martín “porque no era el momento”.

MARCELA TAURO HABLÓ DE SU VÍNCULO ACTUAL CON MARTÍN BISIO TRAS EL ESCÁNDALO CON LIZY TAGLIANI

“Al casamiento de Fer Colombo fui con Martín. Ella cuando me vio se quedó helada. Yo no estoy casada, no estoy de novia, pero tengo buena relación. Con Martín fui al casamiento estando separada”, dijo Marcela.

Y continuó: “Él se ha portado genial en mi vida, y se porta. Él me cuidó. Me mostró ese mensaje y yo lo vi. Ni siquiera me habló mal de ella”.

“Lizy lo seguía siempre. Le ponía corazoncito estando conmigo y sin mí. A mí eso no me molestaba. Pero ¿puede entender ella que a mí esto me molestó?”, prosiguió Tauro, decepcionada por su colega, con quien tenía una cercana relación.

“Yo entiendo que ella no lo va a reconocer porque está casada. Los mensajes los voy a mostrar cuando yo lo considere”, agregó.

En ese marco, la panelista de Intrusos continuó resaltando lo buen compañero que fue Bisio con ella: “Martín es un amor. Aparte es hermoso. Yo la entiendo. ¿Quién no querría tener un hombre que me trató como él?”.

“Martín siempre me ha tratado como una reina. Nunca dudé de su amor. Ni él del mío… Lo de ella (Lizy) lo tomo como una deslealtad”, finalizó Tauro, dolida y dando por cerrado el tema para preservar a su ex.