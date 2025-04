Luego de que Viviana Canosa comenzara su programa Viviana en vivo, que conduce por eltrece, contando por primera vez todo lo que sufrió cuando era amiga de Lizy Tagliani, asegurando que le robó plata -entre otras cosas- la humorista recogió el guante y respondió sin filtro.

“Me están mandando un montón de capturas y de mensajes acerca de lo que están diciendo de mí y quiero decir que son todas mentiras”,comenzó diciendo la humorista en un video que compartió en Instagram.

“Me pongo a disposición, y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir. Les mando un beso grande, les pido disculpas por este video. Y bueno, quien quiera creerme, que me crea”.

Foto: Captura de Instagram (@lizytagliani) Por: Fabiana Lopez

La publicación recibió todo tipo de comentarios, algunos de sus amigos famosos apoyando sus palabras, y agregó unas contundentes líneas en su muro: “Perdón, pero ni mi nombre, ni el de mi mamá, se mancha ni se manchará jamás. Beso gigante para todos”.

LA FUERTE CONFESIÓN DE VIVIANA CANOSA EN VIVO

En medio del debate que se dio con la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, sobre su conflicto judicial con Wanda Nara, Viviana Canosa sorprendió al hacer una fuerte confesión en Viviana en vivo, el programa que conduce por eltrece.

“Yo me considero una mina empoderada. Los divorcios son muy desesperantes. Yo estuve deprimida cinco años habiendo tomado la decisión”, comenzó diciendo la presentadora ante la atenta mirada de sus compañeros.

“Quiero decir, cuando vos formás una familia, querés que eso sea para siempre. Y yo lo hice en buenos términos, y me pongo como ejemplo porque lo hice en buenos términos, tengo el mejor padre de mi hija”, agregó la mamá de Martina, fruto de su relación con Alejandro Borensztein.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, a flor de piel: “Y durante cinco años me inventaron miles de romances. Yo decía, si supieran que estoy llorando todos los días de mi vida y no me puedo levantar de la cama, con depresión, no quiero ni imaginarme lo que es un divorcio tóxico con padres que no se llevan, con chicos que lloran y que sufren. Digo, siempre primero, son los chicos”.