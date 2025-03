En el regreso de La Peña de Morfi llamó la atención la ausencia de Rodrigo Cascón, uno de los históricos cocineros del programa creado por Gerardo Rozín, y Lizy Tagliani salió a dar la cara para explicar las razones de la desvinculación.

“El año pasado cuando no fui más (al estudio) me fui del grupo (de WhatsApp) para no tener que escuchar conversaciones. Entonces ni me enteré hasta el domingo que fui”, se excusó de entrada.

Entonces, Lizy bromeó con que fue “un acoso sexual” y que como Cascón no le “dio bola” lo hizo echar.

Rodrigo Cascón. (@rodrigocascon)

Luego, ironizó: “Salvo que haya sido Felicitas Pizarro, porque ella es la nueva... Para mí fue ella”.

QUÉ DIJO RODRIGO CASCÓN DE SU SALIDA DE LA PEÑA DE MORFI

Además, el propio Rodrigo Cascón se lamentó en una nota con Puro Show de haberse quedado afuera de La Peña de Morfi.

El histórico cocinero del programa de Telefe habló con Puro Show.

“Todavía estoy sorprendido. Ya estoy mejor, pero tuve semanas medio complicadas porque fueron muchos años de un programa que le tomé mucho cariño y éramos una familia”, se desahogó.

Rodrigo Cascón. (@Rodrigo Cascón)

Ahí, el chef blanqueó: “Este año los directivos del canal tomaron la decisión de que yo no siga. Sentí una decepción porque siempre contaron conmigo para un montón de proyectos, y no me lo esperaba”.

“Este año los directivos del canal tomaron la decisión de que yo no siga. Sentí una decepción porque siempre contaron conmigo para un montón de proyectos, y no me lo esperaba”. Rodrigo Cascón.

Entre las justificaciones que le dieron figuraban la necesidad de “hacer cambios” y “cuestiones presupuestarias”, por lo que manifestó: “Yo quería acomodarme, el dinero no era un problema, pero la decisión estaba tomada. Con la productora intentamos otras propuestas y no hubo caso”.