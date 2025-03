Algunas semanas atrás comenzó la nueva temporada de La Peña de Morfi en Telefe y los televidentes pudieron notar ciertas ausencias en pantalla, aunque uno de ellos reveló que “lo borraron” tanto del programa como del streaming.

Guille Barrios contó este domingo en Ritmo y Café (IP) que le llamó la atención la ausencia de un jugador clave en el programa de Telefe. “Lo llamé y le pregunté, y él me dijo ‘Angustiado. Triste. Desilusionado. Me sacaron. Me dijeron que este año no’”, recordó Barrios.

“Es raro que sea porque se lleve mal con alguien porque él es buen tipo”, agregó el panelista del ciclo de Nancy Duré. “Me parece que es por una cuestión de dinámica al aire, aunque también puede ser algo presupuestario porque no hay plata en ningún lado”, señaló.

La Peña de Morfi echó a uno de sus integrantes históricos (Foto: captura Telefe)

QUIÉN ES LA FIGURA HISTÓRICA DE LA PEÑA DE MORFI QUE FUE SEPARADA DEL PROGRAMA EN 2025

“Tiene otro trabajo, hace cosas con marcas y tiene un programa de viajes y comidas”, recordó Guille Barrios, que dio otro dato fundamental: el despedido era el responsable principal de la sección de streaming de La Peña de Morfi.

Finalmente, Guille reveló que quien no está más en la pantalla del programa que conducen Diego Leuco y Lizi Tagliani es el chef Rodrigo Cascón. “Nuestro querido Rodrigo se quedó fuera de La Peña intempestuosamente, porque a él le sorprendió muchísimo”

“Le dijeron ´¿sabés qué? Esta temporada ni al aire ni en el streaming’. Y de hecho no hay más streaming”, reveló el panelista, muy sorprendido porque el ciclo emblemático de los domingos no tenga ya ese segmento dedicado al público joven.

Rodrigo Cascón (Foto: Instagram @rodrigocascon)

