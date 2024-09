Juan Etchegoyen aseguró en Mitre Live que nació el amor entre Samanta Herdt, exparticipante de Survivor Expedición Robinson, y el chef Rodrigo Cascón.

“Me llegaron imágenes contundentes de una parejita que se formó en los Premios Martín Fierro. No sé si ya venían hablando, pero en el boliche Chana, en la fiesta que organizó Valerio Duarte, se comieron la boca después de los premios”, contó el comunicador.

Samanta y Rodrigo se habrían besado tras los Premios Martín Fierro.

Acto seguido, además de haber mostrado las fotos, dio un dato muy picante que tiene que ver con la separación de Samanta, quien habría apostado rápidamente al romance con Rodrigo.

SAMANTA A LOS BESOS CON RODRIGO CASCÓN A MENOS DE UN MES DE SEPARARSE

Juan Etchegoyen cerró remarcando que Samanta, a quien se la vio a los besos con el chef Rodrigo Cascón, se separó hace poco de su novio.

“Lo que me llamó la atención es que hablé con el ex de Samanta que me confirmó que se separaron hace tres semanas después de tres años de relación”, sentenció, polémico.