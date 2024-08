Mauro Guarnieri, participante de Survivor Expedición Robinson, que se emite por Telefe, se quebró al recordar cómo reaccionó su papá cuando le contó que es gay.

El jugador del reality les reveló a sus compañeros que recibió un desprecio muy doloroso de una de las personas más importantes de su vida al contarle que le gustan los varones.

Mauro abrió su corazón en diálogo con sus compañeros.

“Él pensó que era un problema que me heredó por no estar presente. Se puso a llorar y yo me quería morir. Era una charla que yo no podía tener en ese momento, no sabía qué decir”, reveló Mauro, todavía angustiado.

LA TREMENDA FRASE QUE RECIBIÓ MAURO DE SU PAPÁ ANTES DE ABANDONARLO

Mauro Guarnieri reveló qué le dijo su papá antes de desaparecer de su vida durante años.

“Yo era el único que iba a comer con él. Un miércoles estábamos en un restaurante y me pidió que ‘dejara de hacer cosas amaneradas’. Le contesté que no lo hacía queriendo, que era algo natural de mí, bastante las reprimía, y cuando volvimos en el auto, me dijo que ‘prefería un hijo muerto antes que un hijo puto’...”.

El papá de Mauro desapareció de su vida durante 15 años.

“Al otro miércoles me bañé y esperaba que me pasara a buscar, pero no apareció por 15 años. Cuando nacieron mis sobrinas, mi hermana lo volvió a traer así conocía a sus nietas. Así que no estuve muerto para él, pero casi”, sentenció, sobre la ausencia de su papá durante toda su vida.