Agustín Monzón, uno de los participantes más destacados de Survivor Expedición Robinson, llamó la atención, en un primer momento, por ser el nieto del exboxeador Carlos Monzón.

Actualmente, el joven santafecino, que ya cumplió 22 años, pisa fuerte en el mundo del espectáculo por sus propios medios. Especialmente, gracias a su participación en el reality de Telefe.

Agustín en Survivor Expedición Robinson.

En este contexto, se supo cómo cambió su vida desde que comenzó a ganar popularidad no solo por el ciclo que conduce Marley, sino por su profesión de actor; es doble de riesgo.

CÓMO ES LA VIDA DE AGUSTÍN MONZÓN, EL NIETO DE CARLOS MONZÓN

Agustín Monzón dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación gracias a su participación en dos series, Monzón y Coppola.

Agustín participó en la serie que cuenta la vida de Guillermo Coppola.

“Soy una persona auténtica y si te tengo que decir algo te lo voy a decir, pero no me gusta el juego de ir por atrás, ni de ‘él dice esto, a mí me cae mal esto’. Somos todos personas y creo que es valorable también admirar eso”, así se describió en la presentación de Survivor Expedición Robinson.