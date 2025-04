La bronca que Viviana Canosa tenía acumulada contra Lizy Tagliani era mucho más profunda de lo que cualquiera hubiera sospechado, y este viernes la conductora explotó en vivo con su par de La Peña de Morfi.

“Yo tenía un vestidor muy hermoso con cosas divinas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me desaparecía. Un montón de cosas que me iban desapareciendo”, precisó Canosa de entrada en Viviana en Vivo.

Ahí, Viviana explicó que en esa época tenía varios trabajos diarios por lo que se “metía en la cama a dormir una siesta” y dejaba a su “equipo en la casa porque los necesitaba para después producirse”.

Viviana Canosa contra Lizy Tagliani. (Foto: eltrece)

“Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (...) Era un sobre con dólares”, exclamó Canosa.

Como si fuera poco, dijo que “las bebidas iban bajando y me desaparecía comida del freezer”, y agregó: “De mis pañuelos Hermès cuando se fue de mi casa de 30 me quedaron 10”.

LA NOCHE DE LA MUERTE DE LA MAMÁ DE LIZY TAGLIANI

Más tarde, Viviana contó el favor que le hizo a Lizy la noche en que falleció la madre.

“Me suena el teléfono. Es Lizy que me dice, llorando, ‘te lo pido por favor, se acaba de morir mi mamá, y tengo un problemón’”, relató.

“Yo le digo, ‘sí, que se murió tu mamá‘”, siguió.

En ese punto, Lizy se sinceró con Viviana: “No. La tengo mi mamá en una sala velatoria y no tengo el acta de defunción. Y puedo ir presa porque la pude haber matado yo. Yo, ¿entendés?“.

Tras usar un contacto que le planteó por qué se arrisgaba tanto, Cansoa le dijo que era por una amiga y remató: “Conseguí los médicos, a la gente de la obra social. Todo. Llevaron a la señora a la casa, le firmaron todo y la volvierona llevar a la casa velatoria”.

“Ojalá me hubiera cag con un novio como a Marcela Tauro. Me cag... con cosas mucho peores”, cerró Viviana Canosa contra Lizy Tagliani.

